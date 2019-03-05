شكري: نسعى لليبيا موحدة واسترجاع مكانتها في الوطن العربي

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وأضاف شكري خلال الاجتماع الذي ضمه ووزيري خارجية تونس والجزائر: تداولنا آخر التطورات وجهود المبعوث الأممي غسان سلامة للدفع نحو الحل السلمي.
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وأوضح وزير الخارجية المصري، قائلا: "ندعو الليبيين لإنقاذ بلادهم، خاصة أن الوضع الليبي يهم الداخل ودول الجوار، ونسعى لتكون ليبيا موحدة، واسترجاع مكانتها في المغرب العربي والوطن العربي، وهناك إجماع ثلاثي وعربي على ذلك.
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