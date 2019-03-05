مصر... حبس 5 متهمين جدد فى قضية حادث القطار

وأمر النائب العام بحبس كل من ناظر حوش أبو غاطس، ومدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، وملاحظ مناورة أبو غاطس، واثنين من ملاحظى تشغيل قطارات أبو غاطس.

وقال البيان إنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2019 إداري الأزبكية، في واقعة الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، فقد قررت النيابة حبس المتهمين الخمسة.

​ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.

وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي بدوره، كلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددةمحمد شاكر بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه.