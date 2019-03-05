قيادي بـ"النهضة": الغنوشي والسبسي اتفقا على إجراء الانتخابات بموعدها

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

قال قيادي بحركة النهضة التونسية، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، اتفقا خلال لقائهما الإثنين، على أهمية أن تجرى الانتخابات "في وقتها وفي مناخات مناسبة".

وفي تصريح خاص للأناضول، أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي، الثلاثاء، أن "تنظيم الانتخابات المقبلة كانت من محاور اللقاء".

وأشار إلى "سعي النهضة والنداء أن تتم الانتخابات في وقتها وفي مناخات مناسبة".

وأضاف العرباوي أن "هذا كان محل اتفاق بين الطرفين (الغنوشي والسبسي) خلال اللقاء".

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ويُنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، في مؤتمر صحفي، عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة المنتظرة في الخريف المقبل.

وأمس الإثنين، أعلن الغنوشي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن لقاء جمعه بنجل الرئيس قائد السبسي، لـ"تباحث الوضع السياسي بالبلاد".

وفي تصريح للأناضول، الإثنين، قال المتحدث باسم "النهضة" عماد الخميري "إن الموضوع الأساسي للقاء الغنوشي بحافظ السبسي، هو بحث "القضايا السياسية الراهنة في تونس"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

ومنذ الربيع الماضي، شهدت العلاقات بين حزبي "نداء تونس" (ليبرالي/41 نائبا من أصل 217)، و"النهضة" (إسلامي/ 68 نائبا)، قطيعة، على خلفية رفض الحزب الأخير إقالة حكومة يوسف الشاهد (رئيس الوزراء الحالي).

موقف يقول مراقبون إنه كان من بين الأسباب الكامنة وراء إعلان السبسي، في سبتمبر / أيلول الماضي، إنهاء توافق استمر 5 سنوات بينه وبين حركة النهضة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.