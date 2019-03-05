قطر والنمسا توقعان مذكرتي تفاهم في السياحة والتجارة

أحمد يوسف/ الخليج 365

شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، توقيع مذكرتي تفاهم في المجالين التجاري والسياحي.



وجرى توقيع المذكرتين، الثلاثاء، بمقر المستشارية في العاصمة فيينا، عقب لقاء ثنائي بينهما، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.



وشهد الطرفان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ورفع مستوى التبادل التجاري، والإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض الواردات والصادرات.



كما وقع الجانبان "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال".

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم أيضاً عقد أمير قطر والرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، لقاءاً ثنائياً بالقصر الرئاسي هوفبورغ بفيينا؛ بحثا خلاله "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها."

وعقب اللقاء، عقد الطرفان جلسة مباحثات تم فيها "مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصا الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى الأزمة الخليجية."

وجرى خلال الجلسة "بحث أوجه تعزيز التعاون المشترك ليشمل مختلف المجالات لاسيما في السياسة والاقتصاد والاستثمار والصحة والتعليم بما يخدم المصالح الثنائية للشعبين والبلدين."



ووصل أمير قطر، الإثنين، العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.