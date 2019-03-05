إصابة فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي على حدود غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أصيب فلسطينيان، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهما في مسيرة "العودة وكسر الحصار" على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.

جاء ذلك، في بيان مقتضب لأشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال القدرة: "إن فلسطينيين أصيبا برصاص إسرائيلي على حدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة".

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ولم يوضح "القدرة" الوضع الصحي للمصابين.

وتوافد عشرات الفلسطينيين على المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة، مساء الثلاثاء، ضمن فعاليات مسيرات "العودة وكسر الحصار"، حيث أشعلوا إطارات سيارات، وأطلقوا القنابل الصوتية على بعد أمتار من السياج الحدودي مع إسرائيل.

ومنذ نهاية مارس / آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.