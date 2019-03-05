توقعات #الأرصاد غدا.. #أتربة وغبار يعيق الرؤية في عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من المناطق يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الحالة تشمل: “حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وأجزاءً من منطقة الحدود الشمالية”.

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