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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من المناطق يوم غدٍ الأربعاء.
وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الحالة تشمل: “حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وأجزاءً من منطقة الحدود الشمالية”.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات #الأرصاد غدا.. #أتربة وغبار يعيق الرؤية في عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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