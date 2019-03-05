بريطانيا.. طرود مشبوهة تستنفر الشرطة في مطار ومحطة للقطارات بـ #لندن

صحيفة الخليج الالكترونية عثرت الشرطة البريطانية على طرود مشبوهة في مطار ومحطة للقطارات في لندن. وأخلت شرطة بريطانيا، مبنى تابعًا لمطار لندن سيتي إثر تلقي بلاغ عن عبوة مشبوهة.

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