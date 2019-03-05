شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في باقم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - صعدة - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 5 مارس 2019 - اخر تحديث في 5 مارس 2019 / 18:11

حرر الجيش اليمني مسنوداً بطيران قوات التحالف ومدفعيتها اليوم (الثلثاء)، مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.



وأوضح قائد اللواء العاشر العميد الركن عبده البرح - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - أن ألوية الجيش في محور «علب» نفذت عملية عسكرية مباغتة على مواقع الميليشيات الحوثية وقامت بتصفية الجيوب في منطقة «آل زماح» و«آل معيض» وتحرير منطقة «آل قراض» بباقم.

وعدّ العميد البرح أن هذه العمليات «أدخلت مديرية باقم في إطار المناطق المحررة والعمليات فيها تحاصرها من ٥ محاور»، لافتاً إلى أن تلك المعارك أسفرت عن أسر ستة ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتفكيك مخازن ألغام وعبوات ناسفة جهزتها الميليشيات لزرعها على جبال باقم ووديانها.