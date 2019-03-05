شكرا لقرائتكم محادثات بين لندن والاتحاد الأوروبي قبل أقل من شهر على بريكزيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 5 مارس 2019 - اخر تحديث في 5 مارس 2019 / 17:23

بروكسيل - أ ف ب - قبل أقل من شهر على بريكزيت، قرر أن يجتمع مفاوضو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مجدداً في بروكسيل أمس (الثلثاء) لمحاولة التوصل إلى تسوية كفيلة بإقناع البرلمان البريطاني بالتصويت على اتفاق الانفصال وتجنب صدمة قطيعة قاسية.



ومن المقرر أن يعقد هذا اللقاء الذي يشكل بداية أسبوع حاسم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عند الساعة 17:00 (16:00 ت غ). وستجمع هذه المحادثات الجديدة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه والنائب العام جوفري كوكس المستشار القانوني للحكومة البريطانية، ووزير بريكزيت ستيفن باركلي.

وتسعى ماي للحصول على ضمانات جديدة حول اتفاق الانسحاب على أمل ألا يرفضه البرلمان البريطاني بحلول 12 آذار (مارس) الجاري.

وفي حال رفضه النواب من جديد، ستطلب منهم في 13 آذار ما إذا كانوا يرغبون في الخروج من الاتحاد بلا اتفاق. وفي حال رفضوا ذلك، ستقدم لهم في 14 آذار اقتراحاً بإرجاء بريكزيت لفترة «محدودة» إلى ما بعد 29 آذار.

لكن القادة الأوروبيين الذين يستبعدون إعادة التفاوض حول اتفاق الانسحاب، حذروا أساساً من أن أي تأجيل يجب أن يكون مبرراً بشكل واضح ليتم قبوله.

ومن دون أي تنازل يتعلق بالمضمون، قال بارنييه في مقابلة نشرتها السبت صحف أوروبية إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة من أجل تسهيل التصويت البريطاني.

وتتعلق هذه الضمانات بـ «شبكة الأمان» التي تشكل العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في كانون الثاني (يناير) الماضي.

ووضع هذا الإجراء لتجنب عودة حدود بين مقاطعة إرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت في 1998، وفي الجانب الأوروبي، من أجل سلامة السوق الواحدة.

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وهو ينص على بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وينص على التزام أكبر لإرلندا الشمالية بمعايير الاتحاد الأوروبي.

وذكر الأوروبيون بأنه بعد بريكزيت، ستدخل البضائع التي تصل إلى إرلندا الشمالية، إلى إرلندا وكل السوق الأوروبية.

لكن البريطانيين يخشون أن تمنع «شبكة الأمان» عبر إبقاء لندن في أرض جمركية مشتركة، من اتباع سياسة تجارية مستقلة.

وفي المقابلة التي نشرت السبت، تحدث بارنييه عن «وثيقة تفسيرية يجب تحديد شكلها، تضاف إلى اتفاقية الخروج والإعلان السياسي» الذي يفترض أن يرسي أسس العلاقة المقبلة.

وقال ناطق باسم ماي أول من أمس (الإثنين) إن النائب العام يسعى للحصول على «تغييرات ملزمة قانونياً ل»شبكة الأمان»، ضرورية لضمان عدم تمكن الاتحاد الأوروبي من إبقاء المملكة المتحدة في داخله إلى ما لا نهاية». وأضاف: «نحن الآن في مرحلة حرجة من هذه المفاوضات»، مشيراً إلى أن «تقدماً سجل في الأسبوعين الأخيرين لكن ما زال هناك عمل» يجب القيام به.

وتريد لندن أن تكون «شبكة الأمان» محددة زمنياً وأن يسمح لها بإنهائها من جانب واحد، وهو ما يرفضه الأوروبيون.

ويبدو أن الهامش ضيق للنائب العام الذي عبر عن رأي سلبي في شأن «شبكة الأمان». وقال مصدر أوروبي إنه هو «الذي يقود» في هذه المرحلة من المحادثات.

وأضاف المصدر نفسه «حالياً نبحث عن نقطة التقاطع ولم نعثر عليها بعد».

وقال إيريك موريس من «مؤسسة روبرت شومان» إنه «نظراً لما قاله بارنييه في مقابلته ولعودة مفاوضي الطرفين إلى بروكسيل، هذا يعني أن الأمور تتحرك قليلاً. لكننا لسنا إطلاقاً في منأى عن مناقشة قد تفشل» بين البريطانيين والأوروبيين.