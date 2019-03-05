دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الفيس بوك تجلب الثيم المظلم رسمياً إلى تطبيق الماسنجر ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة الفيس بوك رسمياً اليوم الثيم المظلم لمستخدمي تطبيق الماسنجر على كلاً من منصتي الأندوريد و iOS، إلا أن تنشيط الخاصية يتطلب أيضاً إرسال أيموجي القمر في البداية.

رسمياً اليوم يتوفر الثيم المظلم لجميع مستخدمي تطبيق الماسنجر على منصتي الأندوريد وiOS، حيث يتطلب تنشيط الثيم المظلم أيضاً إرسال إيموجي القمر في البداية لتمكين الوضع الليلي أو الثيم المظلم في واجهة التطبيق، حيث من المقرر أن تتوفر الميزة في الإعدادات مباشرة خلال الأسابيع المقبلة.

وقد بدأ الثيم المظلم في الإنتشار لدى الكثير من المستخدمين بالفعل خلال الفترة الماضية قبل أن يتم إطلاقه رسمياً من خلال خطوات يتبعها المستخدم عند إرسال إيموجي القمر في المحادثات، إلا أن الميزة كانت في مرحلة تجريبية حيث جاءت بعض الصفحات في التطبيق دون الثيم المظلم.

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أيضاً من المقرر أن يظهر للمستخدم نافذة منبثقة عند إرسال إيموجي القمر في المحادثات تكشف عن عبارة “you found Dark Mode”، أو يمكن للمستخدم حذف تطبيق الماسنجر من الذاكرة في حالة عدم تمكين الثيم المظلم، ومن ثم إطلاقه من جديد ليظهر الثيم المظلم.

يذكر أن الواجهة المميزة باللون الأسود في الوضع الجديد للماسنجر تدعم المستخدم بعرض مميز بشكل خاص على الشاشات AMOLED، حيث تتوفر التجربة الجديدة لجميع مستخدمي ماسنجر على الأندوريد وiOS.

المصدر

هذا الموضوع الفيس بوك تجلب الثيم المظلم رسمياً إلى تطبيق الماسنجر ظهر على التقنية بلا حدود.