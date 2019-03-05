مؤسسة النفط الليبية: إيرادات الخام والغاز الليبى انخفضت 30% بيناير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الثلاثاء إن إيرادات البلاد من النفط والغاز انخفضت 30 في المئة إلى 1.6 مليار دولار في يناير الماضى، مقارنة مع ديسمبر 2018 .

ورفعت المؤسسة أمس الاثنين حالة القوة القاهرة، وهي إعفاء من الالتزامات التعاقدية، عن حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا بعدما أغلقته مجموعة مسلحة ورجال قبائل لنحو ثلاثة أشهر.

وقالت المؤسسة إن الإغلاق أثر بشكل كبير على إيرادات النفط.