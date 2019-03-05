شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع الثلاثى لدول الجوار الليبى فى مقر وزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل الاجتماع الثلاثى بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لبحث تطورات الأوضاع الراهنة فى الأراضى الليبية، وبحث آلية لحل الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد. واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الثلاثاء، فى قصر التحرير، وزيرى خارجية تونس والجزائر قبيل انطلاق جلسة المباحثات الموسعة بين الوزراء الثلاثة. وتشهد ليبيا حالة من الاستقطاب السياسي والعسكري خلال الأشهر الماضية، وهو ما يهدد أمن واستقرار دول الجوار ليبيا وخاصة مصر وتونس والجزائر. Advertisements

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