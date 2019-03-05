شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: قبائل اليمن بدأت تضيق ذرعا من تصرفات الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن الضغط العسكرى سيزداد على ميليشيات الحوثيين، المدعومة من إيران، فى اليمن حتى تنصاع الميليشيات الإرهابية للاتفاقيات الدولية.

وقال الجار الله عبر تويتر :"سيزداد الضغط العسكرى على ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران وسيتم متابعة التحركات العسكرية الحوثية وسيتم تدميرها حتى تنصاع المليشيات الحوثية للاتفاقات الدولية، الملاحقة تتم برقابة من الداخل اليمنى، قبائل اليمن بدأت تضيق ذرعا من تصرفات المليشيات الحوثية".