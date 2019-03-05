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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجموعة كبيرة من النشطاء الإسرائيليين دعوا الحكومة، يوم الأحد الماضي، إلى إقامة كنيس في الحرم، وفتحه أمام صلاة اليهود".
© REUTERS / AMMAR AWAD
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن كثير من هؤلاء القادة اليمينيين الإسرائيليين وأغلبهم من حزب "البيت اليهودي" (اليميني)، قد دعوا، في عام 2017 إلى إقامة كنيس يهودي، في المسجد الأقصى.
وأضافت إن عدد من الحاخامات المتشددين، وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في العام 2014، دعوه فيها إلى إقامة هيكل في المسجد الأقصى، ولكن لم يتم الرد عليها.
وشهد المسجد الأقصى في الأسابيع القليلة الماضية، حالة من التوتر بعد إقدام الشرطة الاسرائيلية على وضع سلاسل حديدية وقفل على بوابة حديدية، تؤدي إلى باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.
وقبل أسبوعين فتحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، مصلى باب الرحمة أمام المصلين، بعدما أغلقته السلطات الإسرائيلية في عام 2003.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط تصعيد عسكري... إسرائيليون يدعون لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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