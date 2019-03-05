الإمارات تعلن خبرا استثنائيا بالنسبة لـ "واتسآب"

وحافظ التطبيق على مركزه في المرتبة الثانية للعام الحالي، في قائمة أفضل العلامات التجارية بالنسبة للإناث في دولة الإمارات، وذلك وفقا لعلامات تم جمعها من خلال مؤشر العلامات التجارية اليومي لشركة "يوغوف، براند إندكس"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

© AP Photo / Patrick Sison

بينما تصدرت شركة "طيران الإمارات" قائمة أفضل العلامات التجارية بالنسبة للإناث في الإمارات للعام الثالث على التوالي، إذ حصلت على أعلى درجة من الانطباعات الإيجابية وهي 70 نقطة.

وصعدت علامة "كارفور" مرتبة واحدة فقط، ليحتل المركز الثالث، متقدما على شركة "أبل" الأمريكية، التي تراجعت إلى المركز الرابع.

ومن العلامات التجارية التي حسنت انطباعات الإناث عنها في الإمارات، شرك "سامسونغ" الكورية الجنوبية، التي تقدمت من المركز الثامن في العام الماضي إلى المركز الخامس هذا العام.

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كما تحسنت شركة "المراعي" السعودية، لتتقدم من المركز العاشر إلى المركز التاسع.

كذلك استطاعت محلات "باسكن روبنز" للمثلجات من دخولها قامئة أكثر 10 علامات تجارية مفضلة لدى الإناث، لتحتل المركز السادس، وذلك بفضل التحسن المستمر الذي قامت به خلال الأعوام الماضية.

وكان من مفاجآت مؤشر العلامات التجارية اليومي لشركة "يوغوف، براند إندكس"، خروج شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، من قائمة العشرة الأوائل.