العراق.. 71 مقبرة جماعية للإيزيديين في سنجار

أربيل (العراق) / سرهاد شاكر / الخليج 365

أعلنت وزارة أوقاف حكومة إقليم شمال العراق، الثلاثاء، إحصائيات جرائم تنظيم "داعش" بحق الإيزيديين منذ أغسطس / آب 2014، مشيرةً أن المقابر الجماعية المكتشفة في قضاء سنجار بلغت 71 مقبرة.

وذكرت المديرية العامة للشؤون الإيزيدية بالوزارة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة".

وأفاد البيان، أن عدد الإيزيديين في العراق كان نحو 550 ألف نسمة، وأن عدد النازحين منهم جراء اجتياح تنظيم "داعش" لمناطقهم، بلغ نحو 360 ألف نازح.

وأضاف أن عدد القتلى في الأيام الأولى من الهجوم وصل 1293 قتيلا، وعدد الأيتام التي أفرزتها هجمات التنظيم المتطرف بلغ 2745 يتيمًا.

وكشفت الشؤون الإيزيدية أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن، 71 مقبرة جماعية، إضافة إلى عشرات من مواقع المقابر الفردية.

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وأوضحت الإحصائية، أن عدد المزارات والمراقد الدينية التي فجرها تنظيم "داعش" بلغ 68 مزار.

فيما لفتت المديرية إلى أن عدد الإيزيديين الذين هاجروا إلى خارج البلاد، يقدر بنحو 100 ألف إيزيدي.

وذكرت أن عدد المختطفين بلغ 6417، منهم 3548 إناث و2869 ذكور.

وأشار البيان أن مجموع الناجيات والناجين من قبضة "داعش" بلغ 3371، منهم النساء 1165، والرجال 337، والأطفال الإناث 976، والأطفال الذكور 893.

وقضاء سنجار بمحافظة نينوى (شمال)، معقل الأقلية الإيزيدية، وكان تنظيم "داعش" قد سيطر عليه صيف 2014، قبل أن تطرده قوات "البيشمركة" في العام التالي.

لكن القوات العراقية سيطرت على المنطقة العام الماضي، ضمن تحركها لإخراج "البيشمركة" من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين من ضمنها سنجار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.