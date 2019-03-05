السودان.. قطاعات مهنية تنفذ إضرابًا عن العمل ليوم واحد‎

الخرطوم / الخليج 365

نفذت قطاعات مهنية وشركات خاصة،الثلاثاء، إضراباً عن العمل لمدة يوم واحد، استجابة لدعوة من تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، تمهيداً للإضراب الشامل والعصيان المدني.

وشارك أطباء وصيادلة ومحامين وصحفيين في الإضراب، وفق تجمع المهنيين السودانيين (نقابي غير حكومي)، بحسب مراسل الخليج 365.

ورصد مراسلو الخليج 365، إغلاق معظم الصيدليات العاملة في منطقة شرقي الخرطوم، كما أغلقت بعض الشركات الخاصة، وبعض المحالات التجارية.

فيما استمرت المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية في أعمالها ولم يظهر عليها أي تأثير للإضراب، وفق المراسلون.

وأفاد شهود عيان للأناضول أن معظم المحال التجارية في شارع "المعرض"، أحد الشوارع الرئيسية شرق العاصمة بحي بري، أغلقت منذ وقت مبكر اليوم.

وذكر شهود آخرون أن حركة المواصلات خفت في أغلب شوارع العاصمة بشكل واضح، غير أن الشوارع الرئيسية وسط الخرطوم شهدت حراكاً طبيعياً.

كما شارك صحفيو صحف " السوداني"، و"التيار"، و"الجريدة"، و"اليوم التالي"، وهي صحف خاصة في الإضراب.

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وأعلن تجمع الصيادلة المهنيين أن إضراب الصيادلة عن العمل اليوم نفذ بنسبة 85%.

ونشر صورًا لعدد كبير من الصيدليات مغلقة استجابة لدعوة الإضراب عن العمل.

وأفاد تجمع المهنيين عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن موظفي شركات خاصة، وكوادر مختبرات طبية ومهندسين زراعيين ومصرفيين وتجار وأصحاب محال تجارية استجابوا لنداء الإضراب.

وأضاف: "كما أضرب بعض موظفي شركات نقل، وورش في المناطق النصاعية، والكوادر الطبية في المستشفيات".

ونشرت لجنة أطباء السودان المستقلة صوراً للأطباء وهم يرفعون لافتات الإضراب في عدد من مستفشيات البلاد منها " مستشفي "بحري"و"إبراهيم مالك" و"بشائر"، بالخرطوم، ومستشفى كسلا( شرق) ومستفى حلفا الجديدة "شرق".

وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة دعت للإضراب عن العمل، الثلاثاء، تمهيدا للَإضراب الشامل والعصيان المدني، لإسقاط النظام.

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات السودانية حتى الساعة 14:25 بتوقيت (غ.ت).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.