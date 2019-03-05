مصرع 3 أطفال احترق منزلهم بـ #حي_المنصور في #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي 3 أطفال مصرعهم في حادث حريق اندلع في ملحق بسطح بمنزل شعبي بحي شارع المنصور بمكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف انه في تمام الساعة الرابعة عشر والدقيقة الخامسة والثلاثون من يوم الاثنين ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بشارع المنصور وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ملحق بسطح منزل شعبي مكون من دورين تم اخماد الحادث والحيلولة دون امتداد النار للمنازل المجاورة.

أوضح الرائد الشريف أن الحادث نجم عنه وفاة (٣) اطفال من إحدى الجنسيات الافريقية حيث اشارت المعلومات ان الأطفال كانوا بمفردهم وقد باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.