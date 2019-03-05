مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر #حادث تصادم بـ #جازان

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت فرق الهلال الأحمر في جازان صباح اليوم الثلاثاء حادث تصادم على طريق “الصوارمة – المضايا”، نتج عنه مصرع وإصابة 3 أشخاص.

وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغًا عن حادث تصادم على طريق “الصوارمة – المضايا”، وتم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع.

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وتبين وجود ثلاث حالات في الموقع؛ منها حالتان توفيتا قبل وصول الفرق الإسعافية، والثالثة لديه إصابة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى صامطة لتلقي العلاج.