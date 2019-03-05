وزيرة: تركيا ستفتح بوابة حدودية مع عفرين السورية الأسبوع المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمنظر عام لمنطقة عفرين السورية

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان قولها يوم الثلاثاء إن بوابة حدودية بين تركيا ومنطقة عفرين بشمال سوريا صارت جاهزة وسيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، في خطوة جديدة ضمن مشروع يهدف لإسراع تدفق المساعدات والمعدات.

واسم البوابة هو ”غصن الزيتون“ وهو اسم عملية عسكرية نفذها الجيش التركي العام الماضي وطرد خلالها من عفرين قوات كردية سورية تعتبرها أنقرة إرهابية لصلتها بمقاتلين أكراد يشنون تمردا على أرضها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزيرة قولها ”بوابتنا الحدودية غصن الزيتون جاهزة. بمشيئة الله سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل“.

Advertisements

وكانت بكجان أعلنت في شهر نوفمبر تشرين الثاني فتح بوابة حدودية بالاسم ذاته. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تصريحاتها يوم الثلاثاء تشير لبوابة إضافية أم إلى إعادة فتح نفس البوابة.

وكانت عملية عفرين ثاني هجوم للجيش التركي في شمال سوريا. وفي العملية الأولى، التي كان اسمها ”درع الفرات“، طرد الجيش مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة على امتداد الحدود في عام 2016.