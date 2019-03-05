صحف الإمارات: داعش يحتضر والحوثي ينقلب على ستوكهولم

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الصحف كشفت أن أحزابا معارضة رفضت ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة داعية إلى تفعيل المادة 102 بالدستور التي تنص على شغر منصب الرئاسة وتأجيل الانتخابات

استعرضت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في سوريا واليمن، كما تناولت الشأن السوداني في ظل الاحتجاجات التي يشهدها السودان، كما تناولت قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. نبدأ من سوريا، إذ كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن استسلام أكثر من 1000 شخص، بينهم 200 من مسلحي تنظيم "داعش"، لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدة الباغوز شرق سوريا، بعد أن فتحت قسد ممرات لخروج عناصر داعش من البلدة التي تشكل الجيب الأخير للتنظيم.

وتحت عنوان "داعش يحتضر واستسلام 150 إرهابيا في الباغوز"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن تنظيم داعش يواجه الهزيمة في قرية الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات، لكنه لا يزال مسيطرا على جيوب أخرى في مناطق نائية على مسافة أبعد نحو الغرب. وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها أبطأت وتيرة الهجوم بسبب محاصرة مزيد من

وتحت عنوان "داعش يحتضر واستسلام 150 إرهابيا في الباغوز"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن تنظيم داعش يواجه الهزيمة في قرية الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات، لكنه لا يزال مسيطرا على جيوب أخرى في مناطق نائية على مسافة أبعد نحو الغرب.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها أبطأت وتيرة الهجوم بسبب محاصرة مزيد من المدنيين داخل الجيب، لكنها أكدت عزمها السيطرة عليه قريبا. وكان يعتقد في وقت سابق أنه تم إجلاء كل المدنيين.

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وبالانتقال إلى الجزائر، وتحت عنوان "20 مرشحا للرئاسة في الجزائر والمعارضة تدعو لتأجيل الانتخابات"، أفادت صحيفة "الخليج" أن 20 مترشحا قدموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقررة في 18 أبريل المقبل، من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينما رفضت أحزاب معارضة ترشحه لولاية خامسة، داعية إلى تفعيل المادة 102 بالدستور والتي تنص على شغر منصب الرئاسة وتأجيل الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الإثنين، أنه سيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إيداع الملفات، مشيرة إلى أنه عقب موافقة المجلس على الترشيحات، لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح إلا في حالة حصول مانع خطر يثبته المجلس قانونيا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، بحيث يتم في الحالتين منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

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وحول الأوضاع في السودان، أوضحت "الاتحاد" أن الأمن السوداني أطلق، في وقت متأخر أمس، سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض يوسف الدقير، بعد اعتقال دام لنحو شهرين.

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وذكرت مصادر أن السلطات في الخرطوم تتجه نحو إطلاق سراح قادة ورؤساء الأحزاب المعارضة المعتقلين منذ اندلاع التظاهرات في السودان تباعا، تمهيدا لحوار شامل يقوده الرئيس السوداني عمر البشير بنفسه.

وتحت عنوان "البرلمان السوداني يستعد لمناقشة حالة الطوارئ غدا"، ذكرت صحيفة "البيان" أنه وسط دعوات مكثفة من قبل تجمع المهنيين السودانيين للإضراب عن العمل في القطاعين العام والخاص اليوم، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية التي دخلت شهرها الثالث، أكد البرلمان اكتمال استعداداته لعقد دورة طارئة، غدا الأربعاء، لمناقشة حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير أخيرا بكل أنحاء البلاد لمدة عام.

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"الإمارات اليوم"، كشفت عن استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة ثالث بجروح في قرية كفر نعمة غرب رام الله، صباح أمس، بينما هاجمت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الإدارة الأمريكية دمج قنصليتها في القدس، التي كانت مكلفة بأداء مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية، في سفارتها لدى إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ، أمس.



وتفصيلا، فتح جنود الاحتلال النار على المواطنين الفلسطينيين بزعم تنفيذ عملية دهس فجر أمس قرب قرية كفر نعمة في الضفة الغربية المحتلة.

وتحت عنوان "الحوثي ينقلب على اتفاق ستوكهولم"، أشارت "البيان" إلى إعلان ميليشيا الحوثي رسميا انقلابها على اتفاق ستوكهولم، وقالت إنها لن تنسحب من الحديدة، ولن تسلم الموانئ والمدينة لأي جهة، بما فيها الأمم المتحدة.

وهاجمت المبعوث الدولي واتهمته بالعمل لصالح الحكومة البريطانية، في وقت هاجم فيه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الميليشيا واتهمها بؤد مساعي المجتمع الدولي الهادفة لإنهاء النزاع اليمني، مؤكدا أن موقف الحكومة واضح منذ بدء الأزمة، في تغليب الحوار والسعي لإرساء السلام العادل والشامل، كاشفا عن أن الميليشيا تقوم بتغذية 50 ألف طفل بأفكار إرهابية متطرفة.



وتحت عنوان "قرقاش: إيران تحرج نفسها دوليا بقضية الجزر المحتلة"، ذكرت "الإمارات اليوم" أن وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش أكد أمس، أن الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات غير مفهومة، وأن طهران تحرج نفسها لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، موضحا أن التعنت الإيراني يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي.

وأضاف قرقاش، بحسب ما نقلت "الخليج"، أن قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية، ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي.



وتحت عنوان "باكستان تعيد فتح المجال الجوي بالكامل"، كشفت "البيان" عن إعادة باكستان فتح مجالها الجوي بشكل كامل، أمس، وفق ما أفادت السلطات بعد أيام من إغلاقه أمام حركة الطيران، ما ترك الآلاف عالقين في أنحاء العالم في ظل تفاقم التوترات مع الهند. وقالت متحدثة باسم هيئة الطيران المدني لوكالة "فرانس برس"، أمس، إنه أعيد تشغيل جميع مطارات باكستان وفتح المجال الجوي.

وعطّل إغلاق المجال الجوي، مسارات جوية رئيسية بين أوروبا وجنوب آسيا، وسط تنامي الغضب في أوساط الركاب الذين علقوا في المطارات حول العالم. وبدأت باكستان منذ، يوم الجمعة الماضي، إعادة فتح مجالها الجوي بشكل تدريجي، إذ سمح للرحلات بالوصول إلى ومغادرة المدن الرئيسية.