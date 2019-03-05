انت الان تتابع الشيوخ غاضب من تقاعس ترامب في مقتل خاشقجي: خيبة أمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنهم يشعرون بخيبة أمل من تقاعس إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تقديم مزيد من المعلومات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجه، وتعهدوا بالضغط من أجل رد أقوى، إذ قدم مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة إفادة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مساء أمس الاثنين، قالوا فيها إنهم لم يطلعوا على أي شيء جديد بشأن القضية حتى الآن.

وأضاف السناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهو حليف مقرب من ترامب في كثير من القضايا، للصحفيين: «لقد كانت مضيعة للوقت تماما، أعرف أكثر مما يعرفون»، مضيفًا أن الوقت قد حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات، لكنه لم يخض في تفاصيل. وأكد السناتور الجمهوري ميت رومني: «لم يكن الأمر مفيدا على الإطلاق،