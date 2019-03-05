بسبب ملف التعيينات.. الرزاز في مرمى نيران الشارع الأردني

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أزمة جديدة توقع حكومة الرزاز الأردنية في مأزق، بعد تسريب وثائق تعينات حكومية برواتب ضخمة.

أزمة الرواتب زادت من غضب الشارع الأردني ضد الحكومة، المشتعل أصلا جراء غرق مدن العاصمة عمان، بفعل السيول والأمطار.

ولم تكن هذه الظاهرة الأولى من نوعها، حيث تفجرت أزمة مشابهة في فبراير الماضي، بعدما تدخل الرزاز لتعيين أشقاء لـ 4 أعضاء بمجلس النواب، في مناصب عليا بالدولة، ما وهو ما دفع الملك عبدالله الثاني للتدخل بنفسه، وأمر بإعادة النظر في تلك التعيينات.

وثائق مسربة

وأظهرت وثائق مسربة، موافقة الحكومة على تعيين 3 موظفين في وزارة العدل، بمجموع رواتب وصل 7 آلاف دينار شهريًا.

هذا الأمر أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد نشطاء بالنهج الذي يسلكه الرزاز، الذي لا يختلف بحسب هؤلاء عن سابقيه.

ورأى خبراء ومحللون سياسيون، أن هناك ”جهات تتعمد إحراج“ رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عمر الرزاز؛ في محاولة منها على ما يبدو، للدفع إلى الإطاحة به من منصبه، وذلك بعد تسريبات عن تعيينات برواتب مرتفعة، لموظفين في وزارة العدل.

الرزاز يتدخل

وقرر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إلغاء تعيينات في وزارة العدل برواتب مرتفعة، إثر موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تسريب قيمة الرواتب.

وبحسب بيان نشرته وزارة الإعلام مساء الأحد، فإن رئيس الوزراء وجَّه "بوقف جميع التعيينات في المؤسسات والدوائر الحكومية، التي تم البدء بإجراءاتها، وضمن ذلك التعيينات التي تمت أخيرا في وزارة العدل".

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ووجَّه الرزاز أيضا بضرورة "إخضاع جميع التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية للمعايير والرواتب التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ووفقاً لأحقية الكفاءة والتنافس بين جميع المتقدمين".

ويأتي قرار الرزاز؛ بعد تداول أردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تشير إلى تعيين ثلاثة موظفين في وزارة العدل برواتب مرتفعة للغاية.

إذ جرى تعيين اثنين في وحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي براتب ألفي دينار شهرياً (نحو 3 آلاف دولار)، وموظفة بمسمى منسق مشاريع براتب شهري 3 آلاف دينار (4.2 آلاف دولار).

غرق العاصمة

وشهدت الأردن الأيام الماضية أمطار غزيرة تسببت في غرق مناطق عديدة في العاصمة عمان.

الضرر الأكبر كان في منطقة "وسط البلد" إذ غمرت المياه الشوارع، وجرفت سيارات، وتسببت بتلف بضائع للتجار بعشرات الآلاف من الدنانير.

وسارع رئيس الوزراء عمر الرزاز، للتوجه إلى منطقة ”وسط البلد“، لتفقد أحوال التجار المتضررين، لكن يبدو أن غضبهم لن تطفئه زيارات المسؤولين وعدة إجراءات من قبيل إعفائهم من رسوم النفايات والمهن لمدة عامين.

ويتخوف كثير من الأردنيين من تكرار ما حدث، في ظل ما يقولون إنه ”ضعف في البنية التحتية وشبكات التصريف في الشوارع“.