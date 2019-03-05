دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرفوا على قصة أول هاكر يجني مليون دولار من اختراق الثغرات الأمنية

يُعد الأرجنتيني سانتياغو لوبيز، البالغ من العمر 19 سنة، هو أول هاكر يجني أكثر من مليون دولار من عمله ضمن فئة "القبعة البيضاء"؛ حيث يربح المال مقابل اكتشاف الثغرات الأمنية واختراق الأنظمة.

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سانتياغو لوبيز ـ الذي يبحث عن الثغرات للتبليغ عنها لا لأغراض اختراق الأنظمة والشبكات للدخول إليها ـ بدأ العمل في فئة "القبعة البيضاء" في عام 2015 عبر منصة خاصة تُدعى HackerOne؛ حيث اكتشف أكثر من 1600 ثغرة أمنية لدى الشركات بما فيها منصات الشبكات الاجتماعية تويتر وشركة فيرايزون ميديا مع شركات خاصة عديدة وجهات حكومية.

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وحسبما أشارت بي بي سي الأرجنتين، فأن سانتياغو لوبيز، استلهم فكرة دخول مجال نظام "القبعة البيضاء" بعد مشاهدته فيلم هاكرز Hackers؛ حيث تعلم بنفسه من خلال قراءة أدلة تعليم مجانية على الإنترنت وقراءة المدونات التقنية المختصة فكانت أولى المكافئات التي حصل عليها 50 دولار وحينها كان يبلغ من العمر تقريبًا 16 سنة.المزيد:

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