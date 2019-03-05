شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يؤكد عمق وقوة العلاقات بين لبنان والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين لبنان والمملكة العربية السعودية..مشددا على أهمية الاجتماعات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – السعودية، فى مجال الإعداد لمشروعات الاتفاقيات المطلوبة لتطوير وتقوية العلاقات بين البلدين وبما يحقق مصلحة لبنان.

جاء ذلك خلال ترؤس الحريرى ، اليوم الثلاثاء ، جانبا من الاجتماع التنسيقى للوفد التقنى المؤلف من مدراء عامين وممثلين عن كافة الوزارات اللبنانية المعنية الذى سيزور السعودية على مدى يومى الأحد والاثنين المقبلين للتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - السعودية التى يترأسها عن الجانب السعودى وزير المالية محمد الجدعان وعن الجانب اللبنانى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش.

وأشار إلى أهمية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تعكس طموحات البلدين وحجم الفرص الموجودة للتعاون بينهما .. قائلا : "يجب علينا أن نعمل يدا بيد على مدار الساعة ليكون عملنا ناجحا، لأن ذلك سيكون داعما للاقتصاد الوطني".

وأضاف: "الجميع يلاحظ منذ الإعلان عن رفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان ، التأثير الإيجابي من خلال زيادة تدفقهم إلى البلد، ونحن نريد تسهيل هذا الأمر وتفعيله من خلال الاتفاقات المرتقبة بين البلدين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريرى يؤكد عمق وقوة العلاقات بين لبنان والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.