مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني في مواجهات قبالة نجران

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وحسب قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، ذكر العميد سريع أن الجيش اليمني "نفذ، منتصف الليلة الماضية، بغطاء جوي من طيران التحالف، هجوماً واسعا في صحراء الأجاشر التابعة إداريا لمديرية خب والشعف في محافظة الجوف الحدودية مع قطاع نجران جنوب غربي السعودية".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأكد سريع، صد الزحف المكثف للجيش اليمني الذي استمر حتى صباح اليوم، وتكبيد المهاجمين عشرات القتلى والجرحى، وإعطاب 11 آلية.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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