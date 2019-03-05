مصر... حقيقة هروب تمساح من حديقة حيوان الجيزة

ولكن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية نفت هذه المزاعم بشكل قاطع، وأكدت عدم هروب أية تماسيح من حديقة الحيوان في الجيزة، وفقا لـ "بوابة الأهرام" المصرية.

© Sputnik . Ahmed Abdel Wahab

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتعاون مع وزارة الزراعة، أن جميع حيوانات الحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة، وشددت على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

وأشارت الوزارة، إلى أن الحديقة تضم 70 تمساحا من مختلف الأعمار، وتشمل مرحلة الجنين وتماسيح صغيرة وكبيرة، وكذلك مختلفة في الأطوال تصل إلى نحو 2.5 متر.

يذكر أن "سبوتنيك" أجرت جولة مؤخرا بداخل المتحف الحيواني في حديقة حيوان الجيزة، وذلك لرصد مدى التطور الذي لحق بالمتحف الحيواني، والطرق الحديثة التي تم إضافتها لتعطي رونقا وروعة للمكان.

Advertisements

ولفت مدير عام الحدائق، رشاد رحيم إلى أن حديقة الحيوان في الجيزة، تشهد عمليات تطوير كبيرة، وكان المتحف الحيواني أحد أركانها، وسيتم تدشين شيء مشابة للمتحف عند بيت الزواحف، بالإضافة لعروض الدولفين والنزول وسط الأسماك والتماسيح للمشاهدة من داخل الصناديق الزجاجية.

كما كشف أن "عمليات التطوير تشهد محاولة إيجاد بيئة شبه طبيعية للحيوانات، فلا يمكن في القرن الحالي أن يتم حبس حيوان ليأتي من يشاهده، هذا الكلام لم يعد موجودا في العالم وأصبحت الحدائق المعمولة بنظام السجون فارغة وليس بها حيوانات".

وأشار رشاد رحيم إلى أن كل الحدائق المصممة بالنظام القديم لم تعد موجودة، وأن الجميع يعمل من أجل راحة الحيوات واستمتاع الزائر وألا يكون استمتاع الزائر على حساب الحيوان.