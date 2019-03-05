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أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية) اليوم، بأن من بنود هذه التفاهمات الثنائية عودة تدفق الأموال إلى قطاع غزة، ودفع مبلغ عشرين مليون دولار لصرفها لفئات عديدة في قطاع غزة، من بينهم العائلات الفقيرة، وعائلات الشهداء والجرحى والموظفين، وتشغيل الخريجين.
© AP Photo / Adel Hana
وأضاف المصدر أن حماس غير متقيدة حاليا بالتهدئة، لذا عادت إلى مسرح استخدام أدوات "مسيرة العودة" الصعبة.
وكان الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، قد اكد، مساء أمس، أن حركة حماس طلبت 20 مليون دولار لتحسين الأحوال الاقتصادية الاجتماعية الصعبة في قطاع غزة، وبأنها تهدد بعودة قوية لـ"مسيرات العودة" الفلسطينية، في أيام الجمع، بطول الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط تهديدات بالتصعيد... شرط حماس لعودة الهدوء إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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