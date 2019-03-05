الكويت ترد رسميا على المبادرة القطرية

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عبر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ الشكر لقطر على البادرة الأخوية بتسمية طريق المحور الجديد (محور صباح الأحمد).
وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد كلف مجلس الوزراء القطري، بتدشين مشروع طريق المحور الذي سيحمل اسم أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأكدت "وكالة الأنباء القطرية"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن "رئيس مجلس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، سيدشن، مشروع محور صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يعد من أهم الطرق الرئيسية في قطر".
يشار إلى أن الكويت تبذل جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/ حزيران 2017، عندما أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، مقاطعة قطر بريا وبحريا وجويا، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.
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