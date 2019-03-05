البحرين تدشن مشروع تحديث مصفاة نفط "بابكو" العملاقة

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ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن رئيس الوزراء البحريني قوله إن "الحكومة ماضية في دعم إقامة المشاريع العملاقة، التي تخدم القطاع الصناعي وتمد مختلف قطاعات التنمية".
© flickr.com / Paolo Gamba
وعقب وضع حجر الأساس، استمع رئيس الوزراء البحريني، إلى شرح من وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن المشروع وأهميته ومراحل تنفيذه، والأثر المتوقع له على الصعيد الاقتصادي والتنموي في مملكة البحرين.
وتم عرض فيلم وثائقي يسرد تاريخ هذا الصرح العملاق ورسالته الوطنية في تلبية طموحات وتطلعات المملكة، واستعرض الفيلم تدشين شعار التسعين عاما على تأسيس "بابكو".
و"بابكو" هي شركة رائدة في مجال النفط والغاز بالمنطقة، وتسهم بجزء كبير من الأنشطة ذات الصلة بقطاع الطاقة في المنطقة.
وتملك الشركة مصفاة لتكرير النفط طاقتها 264 ألف برميل في اليوم، بالإضافة إلى مرافق لتخزين أكثر من 14 مليون برميل، ومركز لتسويق وتوزيع المنتجات، وفرضة بحرية لتصدير منتجاتها النفطية.
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