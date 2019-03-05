ردا على الخطوة الأمريكية... التزام أوروبي نادر تجاه فلسطين

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وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، لـ"تلفزيون فلسطين"، إن الاتحاد متمسك بموقف الدول الأوروبية الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة، وموقفه لن يتغير؛ بحسب وكالة "سما".
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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن القنصلية الأمريكية في القدس، سوف تندمج مع السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل، مؤكدة أن دمج القنصلية والسفارة في القدس لا يشير إلى تغيير في سياسة واشنطن بشأن المدينة.
يشار إلى أن كلا من أمريكا وغواتيمالا وباراغواي قد نقلت سفاراتها فعليا إلى مدينة القدس، بدلا من تل أبيب، وتبعتها التشيك بافتتاح مركز ثقافي، وهو ما يتكرر، حاليا، مع دولة سلوفاكيا.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس، وافتتحت في العيد السبعين لإنشاء دولة إسرائيل، الموافق الخامس عشر من مايو/ أيار 2018.
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