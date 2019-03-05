مجلس الوزراء المصري ينفي 13 شائعة في مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" بيانا ينفي الشائعات الثلاث عشرة، ومنها "مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقص المستلزمات الطبية بأقسام الحروق في المستشفيات الجامعية".
وشملت الشائعات التي نفتها الحكومة المصرية "إجراء امتحان الصف الأول الثانوي المقرر في شهر مارس/ آذار ورقيا بدون التابلت، وإقرار اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية بالثانوية العامة في نظام التعليم الجديد".
كما شملت الشائعات التي نفاها المركز بعد تواصله مع الجهات المختصة، الحديث عن إلغاء القصة في اللغة العربية للصف الأول الثانوي، وانهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا، وتهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسريا، وتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة.
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