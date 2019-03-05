الدفاع الروسية تعلن العثور على 300 مقبرة جديدة في سوريا

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موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "تسود في المخيم نفسه ظروف غير صحية، حيث تقع مدافن النفايات على مقربة من المساكن ومستودعات المواد الغذائية ونقاط الغذاء غائبة، وتبادل المواد الغذائية وغيرها من السلع يجري في الأسواق الصغيرة التي يسيطر عليها المسلحون".

وأضاف البيان "في الواقع ، أصبح المخيم مكان حجز حيث يتم احتجاز الرهائن بالقوة. وعلى الجانب الجنوبي ، وخارج سياج المخيم مباشرة ، تم العثور على مقبرة جديدة تحتوي على 300 مدفن جديد".

وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق سيرغي سولوماتين، اليوم السبت، أن الجانب الأميركي رفض عبور قوافل النقل إلى "التنف" لنقل لاجئي مخيم الركبان.

وقال سولوماتين في إحاطة: "رفض الجانب الأمريكي الطلب المشترك لهيئات التنسيق لغرف العمليات الروسية والسورية المعنية بتنظيم عودة وتوزيع اللاجئين بعبور قوافل النقل إلى منطقة التنف".

وقال إن الرفض جاء رغم نجاح السلطات السورية في استكمال جميع الأنشطة الخاصة بنقل اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن إقامتهم الدائمة.