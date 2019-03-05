- 1/2
- 2/2
وذكر كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنه "كان هناك مشورات بين الحزبين وخلافات في وجهات النظر حول توزيع الحقائب الوزارية وأيضا خلافات حول إدارة كركوك وملف العمل مع بغداد".
© Sputnik . Iraqi Council of Representatives
وأوضح المستشار الإعلامي في مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لبرنامج "عالم سبوتنيك" المذاع على "راديو سبوتنيك"، أن "الاجتماعات اختتمت بعد رسالة زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، التي وجهها لنائب الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني، كوسرت رسول، والتي دعا فيها إلى اجتماع الحزبين ليتشاركا في قيادة الإقليم لخدمة المواطن وحل الإشكاليات مع بغداد".
وقال، إن "الطرفين وقعا اتفقا من 18 فقرة أهمها أن يكونا فريقا واحدا في بغداد وأن يعملا بشكل مشترك في كركوك"، منوها إلى أنه "وزعت المناصب في أربيل بحيث تكون الحكومة ثلاثية الأبعاد يشارك فيها ثلاثة أحزاب رئيسية هي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بالإضافة إلى حركة التغيير".
وأشار إلى أنه في "الانتخابات الأخيرة تقدم الحز ب الديمقراطي الكردستاني تقدما كبيرا، بـ45 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 111 مقعدا بينما حصل الاتحاد الوطني على 21 مقعدا.
وأردف أن "الحزبين منذ استقلال كردستان الذاتي في عام 1991 خاضوا الانتخابات الأولى عام 1992 وكانوا متقاربين جدا وتشاركوا في قيادة الإقليم منذ ذلك الحين كحزبين أساسيين في العملية السياسية الكردستانية".
كانت هذه تفاصيل خبر كفاح محمود: الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني سيعملان لحل الإشكاليات مع بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.