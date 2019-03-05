وفد مصري رفيع المستوى يصل غزة

أفادت مصادر فلسطينية أن وفدا رفيع المستوى من جهاز المخابرات المصرية، وصل غزة بعد ظهر اليوم، لمناقشة عدة ملفات رئيسة مع حركة "حماس"؛ بحسب وكالة "الأناضول".

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ويضم الوفد، أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية، وعمر حنفي، وكيل أول بالجهاز، وأيمن بديع وكيل ثاني.

وعقد الوفد المصري فور وصوله القطاع، اجتماعا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مكتبه بمدينة غزة. وحضر الاجتماع، قائد الحركة في القطاع، يحيى السنوار، وعضوا المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، وروحي مشتهى، وعدد من المسؤولين في "حماس".

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد المصري بقيادات فصائل فلسطينية أخرى خلال زيارته غير معلنة المدة.

ومنذ شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة بغزة.