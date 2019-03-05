الذباب الإلكتروني السعودي يحرف كلمة لوزير الداخلية التركي

أنقرة / سيرتاش بولور / الخليج 365

تداول "الذباب الإلكتروني" السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لكلمة كان يلقيها وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، محرفين ترجمتها بشكل صارخ على أنه وعيد بحق السياح القادمين إلى تركيا.

وعند الاستماع للمقطع، يظهر صويلو في كلمة ألقاها بمنطقة السلطان أيوب في مدينة إسطنبول، يتحدث حول مكافحة الإرهاب وإلقاء القبض على منتسبي منظمة "بي كا كا" و"غولن" الإرهابيتين.

وتم تحريف كلمة صويلو التي تحدث فيها باللغة التركية، بواسطة إدراج ترجمة محرفة باللغة العربية لا علاقة لها بمضمون كلمة الوزير.

ويظهر في الترجمة المحرفة في المقطع المتداول، حتى من قبل بعض الفضائيات، على أنه موجه للشعوب العربية، وتتوعد كل شخص ينتقد تركيا بالقبض عليه في مطار أنطاليا (منطقة سياحية) من قبل الشرطة التركية.

أما كلام الوزير التركي فكان يدور حول إعداد الشرطة التركية لملفات بأسماء الإرهابيين المنتسبين لمنظمة "بي كا كا" و"غولن" وتوزيعها على المطارات التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.