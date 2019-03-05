مصر.. تقنين أوضاع 156 كنيسة غير مرخصة

القاهرة / الخليج 365
وافقت الحكومة المصرية، الثلاثاء، على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعا لها غير مرخص بالبلاد.
وأوضحت الحكومة، في بيان اليوم، أنها بموافقتها على قرار تقنين 156 كنيسة ومبنى خدميا تابعا لها، يبلغ بذلك عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 783 كنيسة ومبنى منذ فبراير / شباط 2017.
وشدد قرار التقنين -حسب البيان- "على الأهمية البالغة للالتزام باشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والمنشآت الدينية".
ووفق قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقرته مصر عام 2016، يتم البت بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ووفق تقارير حقوقية محلية غير حكومية مطلع العام الجاري، تقدمت الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومباني خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.
ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية عام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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