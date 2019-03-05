باكستان: تصدينا لغواصة هندية حاولت دخول مياهنا الإقليمية

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت البحرية الباكستانية اليوم الثلاثاء أنها تصدت لغواصة هندية حاولت دخول مياهها الإقليمية، بعد أيام من اختراق طائرات حربية من الجارتين النوويتين، للمجال الجوي لكل منهما.

وقالت البحرية في بيان: “رصدت البحرية الباكستانية غواصة هندية وحذرتها من دخول المياه الإقليمية” في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

ووفق ما نقلته “الإلمانية” أوضحت البحرية أن الغواصة “لم تُستهدف، للحفاظ على مبادرة الحكومة بأخذ السلام في الاعتبار”.

وذكرت البحرية الباكستانية أنها المرة الثانية منذ 2016 التي ترصد فيها غواصة هندية تحاول دخول المياه الإقليمية الباكستانية.

وتصاعد التوتر بين الدولتين المتنافستين في جنوب آسيا، منذ دخول الطائرات الحربية الهندية المجال الجوي الباكستاني قبل أسبوع، ومهاجمتها لما يتردد أنه معسكر تدريب إرهابي، في أول اقتحام لقواتها للأراضي الباكستانية.