إخلاء قسم الأطفال في مستشفى #صبيا_العام نتيجة انبعاث أدخنة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت المديرية العامة لـ”صحة جازان” عن حقيقة الدخان الذي انبعث بقسم الأطفال في مستشفى صبيا وأثار مخاوف في المستشفى. وقالت “صحة جازان”: رصد انبعاث دخان بقسم الأطفال بمستشفى صبيا العام أثناء قيام الشركة المتعهدة بتنفيذ مشروع العزل بسقف المستشفى. وأضافت: تم التعامل مع الواقعة على الفور من خلال إخلاء القسم حفاظاً على سلامة المرضى، وقد انتهت الواقعة دون وقوع أي أضرار.

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