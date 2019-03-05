اليمن.. #ميليشيا_الحوثي تشدد الحصار على المدنيين في #الضالع

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت ميليشيا الحوثي حصارها الخانق على السكان المدنيين، في مديرية الحشاء، غرب محافظة الضالع، كما أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاثنين.

وقالت المصادر اليمنية، وفق موقع مشروع إزالة الأغام في اليمن “مسام”، إن ميليشيا الحوثي تفرض حصاراً خانقاً على منطقة الطاحون والقرى المجاورة لها، بعد أن عجزت عن السيطرة عليها.

ونقلت المصادر تخوف الأهالي من الألغام التي قالوا إن ميليشيات الحوثي تزرعها في محاولة منها لإجبارهم على مغادرة منازلهم.

وأشارت إلى أن الميليشيات كعادتها عند عجزها عن تحقيق أي انتصارات على الأرض، تلجأ لقصف القرى الآهلة بالسكان، ما يحدث أضراراً بالغة في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

من جهة أخرى، أصيبت عائلة مكونة من 4 أفراد بإصابات مختلفة، في انفجار لغم أرضي في قرية يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع.

يأتي ذلك عقب يوم واحد من إصابة ثلاث نساء بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية بجوار منزلهما في قرية الحقب جنوب مدينة دمت، بحسب “مسام”.