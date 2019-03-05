العمل تجيب.. متى تتدخل الوزارة لمنع الشركات من استغلال “المادة 77″؟

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات الدكتور أحمد الزهراني، أن استغلال الشركات للمادة 77 في فصل المواطنين، يعدّ محدودا وليس ظاهرة تستدعي تدخل الوزارة.

وأشار الزهراني خلال اللقاء السنوي العشرين لجمعية الاقتصاد السعودية، الذي عقد في الرياض، أمس الاثنين، إلى عزوف عدد من المواطنين عن بعض الوظائف والمهن المتاحة في السوق، موضحاً أن تلك الإشكالية ليست مسؤولية الوزارة وحدها.

وأوضح أن بعض المواطنين يعتقدون أن لهم أحقية في القطاع العام، وبالتالي ينتظر سنوات ويعتبر نفسه عاطلاً عن العمل ولا ينظر إلى الوظائف المطروحة في القطاع الخاص.

وأكد أن وزارة العمل تقف في المنتصف فيما يتعلق بالمادة 77 وتتابع عملية إنهاء العقود ولا ترى نسباً عالية تستدعي التدخل، موضحا أن الوزارة تتابع عن قرب الشركات في حال تم فصل أكثر من 10 أشخاص ليتم التحقق من الأمر ومعرفة الأسباب.