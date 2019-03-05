حساب_المواطن يوضح موقف الدارسين بالخارج من التسجيل في البرنامج

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكانك الاستفادة من الدفعة القادمة والتسجيل قبل تاريخ 10 مارس 2019.

وكان حساب المواطن قد أوضح موقف الدارسين على حسابهم بالخارج من التسجيل في البرنامج: “التسجيل ممكن في هذه الحالة، وعند انطباق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم”.

وأضاف: “وسيتم خصم نسبة من استحقاقه في حال تجاوزت مدة تواجده خارج المملكة أكثر من 90 يوماً، تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج، سواء بشكل متواصل أو متقطع”.