مقتل الجهادي الفرنسي جان ميشال كلان في شرق سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أكدت زوجة الجهادي الفرنسي جان ميشال كلان الثلاثاء لفريق وكالة فرانس برس قرب بلدة الباغوز في شرق سوريا، مقتل زوجها الشهر الماضي بعد يومين من مصرع شقيقه فابيان جراء غارة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقالت دوروثي ماكير أثناء انتظارها في نقطة فرز، بعد خروجها في عداد مئات الاشخاص من الجيب المحاصر لتنظيم الدولة الإسلامية "قتلت طائرة من دون طيار شقيق زوجي، ثم قتلت قذيفة هاون زوجي".

وبحسب محققين فرنسيين، فإن فابيان كلان هو من سجّل التبني الصوتي لاعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس والتي أسفرت عن 130 قتيلاً ومئات الجرحى، في حين أن شقيقه جان ميشال (38 عاماً) هو مرنّم الأناشيد في التسجيل.