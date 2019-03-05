ماليزيا تدين دمج قنصلية أمريكا مع سفارتها في القدس

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أدانت الحكومة الماليزية قرار الولايات المتحدة الأمريكية دمج قنصليتها العامة مع سفارتها الجديدة في القدس المحتلة، ونقلت وكالة أنباء «برناما» الماليزية عن الحكومة تأكيدها في بيان أصدرته اليوم، رفضها الشديد لقرار الدمج، معتبرة القرار الأمريكي أحدث الخطوات المؤسفة التي تتخذها تجاه فلسطين وشعبها، إذ قال البيان «إن هذا القرار لا يلحق الشبهة فقط بالثقة تجاه الولايات المتحدة كوسيط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما بصدقها حول هدفها النهائي بالشرق الأوسط، واصفا القرار بأنه عبارة عن "ستار" للتكتم على محاولات الولايات المتحدة لفتح سفارة لها بالقدس».
وشدد البيان على أن القرار سيدمر مشروع حل الدولتين، الذي يدعمه جزء كبير من المجتمع الدولي، كما شدد على دعم ماليزيا لمقترح حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وأن كوالالمبور ستواصل رفض كل الحملات التي تقف أمام الجهود الرامية لتحقيق السلام بالمنطقة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إن القنصلية الأمريكية
وشدد البيان على أن القرار سيدمر مشروع حل الدولتين، الذي يدعمه جزء كبير من المجتمع الدولي، كما شدد على دعم ماليزيا لمقترح حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وأن كوالالمبور ستواصل رفض كل الحملات التي تقف أمام الجهود الرامية لتحقيق السلام بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إن القنصلية الأمريكية في القدس، التي تخدم الفلسطينيين، سوف تندمج مع السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل، في قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية، والأمتين العربية والإسلامية.
وأوضحت الخارجية، أن دمج قنصلية القدس مع سفارة القدس التى افتتحت حديثا سينتج عنه "كفاءة كبيرة ولكن هذه الخطوة لها أيضًا أهمية رمزية"، عن طريق تخفيض مهام القنصلية، وفق لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.(التفاصيل)
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