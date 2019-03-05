انت الان تتابع بشار الأسد سبب «استقالة» ظريف من خارجية إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت وكالة "إسنا" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لم يتبلّغ بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران الأسبوع الماضي. وحسب وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، فقد ذكرت الوكالة نقلا عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، أن قرار ظريف تقديم استقالته، جاء احتجاجا منه على عدم تبليغه المسبق بزيارة الرئيس السوري إلى إيران. وكان الرئيس حسن روحاني قد رفض استقالة ظريف الأربعاء الماضي، واعتبر أن قبول استقالة ظريف يتعارض مع المصالح العليا للبلاد.

وقال "ظريف" عقب عدوله عن استقالته واستكمال نشاطه الدبلوماسي، إن هدفه هو الدفاع عن المصالح القومية والشعب الإيراني على الساحة الدولية. (التفاصيل) وسعى وزير الخارجية الإيراني إلى تبرير استقالته وظروفها، وقال: "لم يكن لدى سوى مخاوف على الرقي بالسياسة الخارجية، والدفاع عن المصالح القومية، والدفاع عن حقوق