انت الان تتابع نتنياهو يحذر الإسرائيليين: «اليسار يعني العرب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة "لن تكون سهلة"، واصفا إياها بأنها "حرب ليس الانتصار فيها بمتناول اليد". وحذر "نتنياهو"، في كلمة له في افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه الحاكم "الليكود"، من وصول ما يسميه "اليسار" إلى الحكم، في إشارة إلى تحالف "أزرق أبيض" الذي يرأسه رئيس الأركان السابق بيني جانتس، بدعم من الأحزاب العربية. وقال "نتنياهو" إن الخيار هو "بيبي أو طيبي"، وبيبي هو اختصار اسم نتنياهو الأول بنيامين، أما طيبي فهو الكنيست العربي أحمد طيبي.

كان رئيس لجنة الانتخابات قد منع بث خطاب نتنياهو مباشرة على القنوات التلفزيونية، وذلك تحسبا من استخدام "الدعاية" في خطابه، بحيث يمنع القانون الإسرائيلي بث الدعاية الانتخابية للأحزاب إلا بموجب معايير معينة وفي أوقات معينة. تستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 أبريل المقبل، يواجه فيها "الليكود"