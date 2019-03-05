نتنياهو يحذر من اليسار.. وتحالف «أزرق أبيض» يرد: فقدت شعبيتك

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يبدو أن الانتخابات التي ستشهدها دولة الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من شهر أبريل القادم لن تمر مرور الكرام، في ظل نشوب معركة انتخابية مشتعلى بين الأحزاب المتنافسة التي تسابق الزمن لتشكيل الحكومة.

ونشبت حرب كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولابيد وغانتز، رئيس تحالف "أزرق أبيض"، الخصم اللدود لنتنياهو ومنافسه القوي في الانتخابات.

نتنياهو: "اليسار يعني العرب"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة "لن تكون سهلة"، واصفا إياها بأنها "حرب ليس الانتصار فيها بمتناول اليد".

وحذر "نتنياهو"، في كلمة له في افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه الحاكم "الليكود"، من وصول ما وصفه بـ "اليسار" إلى الحكم، في إشارة إلى تحالف "أزرق أبيض" الذي يرأسه رئيس الأركان السابق بيني جانتس، بدعم من الأحزاب العربية.

وقال "نتنياهو" إن الخيار هو "بيبي أو طيبي"، وبيبي هو اختصار اسم نتنياهو الأول بنيامين، أما طيبي فهو الكنيست العربي أحمد طيبي.

وكان رئيس لجنة الانتخابات منع بث خطاب نتنياهو مباشرة على القنوات التلفزيونية، وذلك تحسبًا من استخدام "الدعاية" في خطابه، بحيث يمنع القانون الإسرائيلي بث الدعاية الانتخابية للأحزاب إلا بموجب معايير معينة وفي أوقات معينة.

"أزرق أبيض" يهدد نتنياهو

هاجم تحالف "أزرق أبيض"، برئاسة لابيد وغانتز، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بأنه فاسد لحد الإجرام، وبأن السلطة أسكرته تمامًا، ويهدد "غانتز" بتطهير حكومة نتنياهو بالكامل، لا سيما وأنه يعتبر خصمًا لدودًا لنتنياهو، منذ سنوات طويلة.

وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 أبريل المقبل، يواجه فيها "الليكود" منافسة قوية وسط توجيه النائب العام اتهامات لنتنياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

تقدم المعارضة

نشرت القناة 12 الإسرائيلية، أول أمس الأحد، استطلاع رأي جديد تقدم فيه حزب "أزرق-أبيض" المعارض، بزعامة بيني جانتس ويائير لبيد على حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بفارق ثمانية مقاعد.

ويعد استطلاع الرأي، الثالث من نوعه، بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الخميس الماضي توجيه لائحة اتهام لنتنياهو في قضايا فساد، وتطابق توزيع الكتل في الكنيست في الاستطلاع الجديد مع استطلاعين آخرين أعلنت نتائجهما، الجمعة الماضية، بتقدم كتلة اليسار-وسط، مع الأحزاب العربية بـ 61 مقعدًا مقابل 59 مقعدا لصالح كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو.

وبين الاستطلاع الذي نفذه مركز "بانيل بوليتيكس" لصالح القناة 12، أن تحالف "أزرق-أبيض" قد يفوز بـ 38 مقعدًا مقابل 30 مقعدًا لليكود من بين 120 مقعدًا في الكنيست، وأظهر الاستطلاع إمكانية حصول القائمة المشتركة (عربية) على 9 مقاعد.