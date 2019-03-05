هاجمها الكونجرس وترامب وحتى الديمقراطيون.. إلهان عمر نائبة تواجه أمريكا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لازالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر تواجه عاصفة أمريكية حادة، بعدما هاجمت دور اللوبي الصهيوني في السياسية الأمريكية.

ويعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار لإدانة التصريحات السابقة التي أدلت بها النائبة الديمقراطية المسلمة بالمجلس إلهان عمر.

ولم يشفع اعتذار إلهان، والتي تعرضت لوابل من الانتقادات تتهمها بمعاداة السامية، وذلك من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك زملاؤها الديمقراطيون الذين قالوا إن هذا التعليق يُلّمح إلى مقولة قديمة تفيد بأن اليهود يستخدمون أموالهم بشكل سري للتأثير على الأجندة العالمية.

تحقيق الكونجرس

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر قولها، إن مشروع القرار تم إعداده من قبل نواب ديمقراطيين بمجلس النواب تتقدمهم رئيسته، نانسي بيلوسي، وستيني هوير، ورئيسا لجنتي العلاقات الخارجية، إليوت إنجل والعدل جيرولد نادلر، وتيد ديوتش.

ومن اللافت للنظر أن مشروع القرار جاء إلى واجهة الأحداث مباشرة، بعد الخطاب الذي أرسل لأعضاء الكونغرس من قبل مؤسسة "رابطة مكافحة الافتراء بالحقيقة" الموالية لإسرائيل.

مسؤولو الكونجرس الذين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية، زعموا أن نص مشروع القرار ليس جاهزًا، وأن هذا المشروع كان مطروحًا على الأجندة حتى قبل خطاب الرابطة المذكورة.

والأسبوع الماضي أرسلت الرابطة المذكورة خطابًا لأعضاء الكونغرس، طالبت فيه بإدانة رسمية لتصريحات عمر.

هجوم مستمر

وتعرضت إلهان لانتقادات عنيفة، وأقدم جمهوريون على تعليق لافتة في مبنى مجلس ولاية فرجينيا الغربية، ربطوا فيها بين أول نائبة مسلمة و"الإرهاب".



وقام مناصرون للحزب الجمهوري بمهاجمة إلهان عمر، عن طريق تعليق لافتة خلال فعالية نظمها الحزب في مبنى مجلس النواب بولاية غرب فرجينيا، وقارنوا بينها وبين منفذي هجمات 11 سبتمبر، واضعين صورتها مع صورة برجي مركز التجارة العالمي.



بدورها، ردت إلهان عمر على على الحادث عبر حسابها في "تويتر" وقالت: "لا عجب أن أوضع على قائمة تصنفني كإرهابية محلية، وأن تكتب عبارة "اغتالوا إلهان" في محطات الوقود في منطقتي.. الجمهوريون المعادون للمسلمين يصورونني كإرهابية، ولا أحد يدينهم!".

وفي وقت سابق، نشر موقع "ذا إنترسبت" مقابلة أجراها مهدي حسن مع النائبة التي قال إنها تعرضت إلى هجمة من اليمين، واتهامات بمعاداة السامية، بل ومحاولات اليمين المتطرف زيارة منطقتها الانتخابية والبحث عن أدلة عن تطرفها الديني.



وأكدت عمر في تعليقها على اتهامات بمعاداة السامية وأنها جلبتها على نفسها، أنه "ليس سرا أن المال يسيطر على الخطاب السياسي في هذا البلد، وهو واحد من الأسرار القذرة التي ليست سرا، وبالنسبة لي فإنني كنت أتحدث عن هذه المشكلة التي تواجه ديمقراطيتنا ومشكلة تأثير المال".

وأكدت أنها ليست معادية للسامية بالمطلق، وأن اعتذارها كان عن "الشعور الذي ولدته كلماتي لدى الناس"، وقالت إن سحبها التغريدات لا يعني أنها فعلت أمرا خطأ، كما أشار الجمهوريون، بل لأنها كانت جزءا من الشعور الذي جعل الناس يحتجون عليها.

ترامب وإلهان

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديموقراطي، إلهان عمر، التي اتهمت بتصريحات معادية للسامية عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

وغرد ترامب عبر صفحته على تويتر "تتعرض عضو الكونغرس إلهان عمر مرة أخرى لانتقادات شديدة بسبب تصريحاتها الصادمة عن إسرائيل، وأرسلت المنظمات اليهودية عريضة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تطالب بإزالة عمر من لجنة العلاقات الخارجية"، معتبرًا انه "يوم اسود لإسرائيل".

وانتقد كل من النواب الجمهوريين والديمقراطيين تصريحات الهان عمر الأخيرة التي انتقدت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على أنها "تروج" لمعاداة السامية.

يذكر أن الهان عمر هي سياسية مسلمة أمريكية من أصول صومالية، تنتسب للحزب الديمقراطي وقد تم انتخابها في نوفمبر 2018 لمجلس النواب الأمريكي من قبل ولاية مينيسوتا.

ومع توليها لمنصبها في يناير عام 2019، شهد مجلس النواب لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، هما إلهان عمر، ورشيدة طليب الفلسطينية الأصول.

وتعتبر عمر من أشد منتقدي إسرائيل في الكونغرس، و"تورطت" كثيرًا في تصريحات معادية للسامية.