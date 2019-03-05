بحملات مداهمة وتفتيش.. هل يكون الحشد الشعبي بديلا عن شرطة العراق؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد، عاد الحشد الشعبي الشيعي يتصدر يوميات الشارع العراقي، تارة بقرب سيطرته على الجيش، وأخرى على الشرطة، وسط تساؤلات عن مهام أكبر مليشيا طويت بصفوف المؤسسات العراقية.

الممارسات الأخيرة للحشد، عبر عمليات مداهمة وتفتيش للمدنيين، تزامنت مع تشكيل قوة بحرية في محافظة البصرة تتبع للحشد مؤخرًا، ربما تربك الشارع العراقي لفترة طويلة بحسب مراقبين.

وتتبع هيئة "الحشد الشعبي" رسميًا لرئاسة الوزراء، وتشكلت العام 2014 لصد اجتياح تنظيم داعش عددًا من المدن العراقية.

ولفت الأنظار، إعلان الحشد الشعبي، القبض على عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بالكوكائين، ومواد أخرى.

وذكرت الهيئة في بيان، أنها تمكنت من تفكيك وإلقاء القبض على عصابة تعمل ضمن شبكة دولية للمتاجرة بمادة الكوكائين المخدرة، والآثار المزيفة، في العاصمة بغداد، وذلك بعد عمليات بحث وتحرٍ استنادًا إلى معلومات دقيقة.

واعتبر مراقبون ومختصون في الشأن الأمني، أن قيام فصائل الحشد الشعبي بحملات مداهمة وتفتيش، يمثل تداخلًا في الصلاحيات والواجبات مع وزارة الداخلية التي تناط بها مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي، وملاحقة الجرائم الجنائية.

وأبدى المراقبون، تخوفهم من هذا التحول الذي ينذر بانحسار دور الشرطة المحلية في مسائل الأمن الداخلي لحساب قوات غير نظامية، وفصائل مسلحة مشتتة تدار من عدة جهات، ولها ارتباطات عقائدية ولوجيستية مع دول مجاورة، مثل إيران، إذ ما زالت أغلب تلك الفصائل ترتبط عضويًا بإيران، وتتلقى دعمًا ماليًا منها، وسط الجدل الدائر بشأن انضمامها من عدمه إلى هيئة الحشد الرسمية.

ولم تعلن هيئة الحشد الشعبي في العراق خلال السنوات الماضية، ومنذ تأسيسها، عن تدخلها في ملاحقة المهرّبين، أو مرتكبي الجرائم الجنائية، أو المتاجرين بها، إلا ما يكون عرضًا من إلقاء القبض على متاجرين، أو مخالفين للقوانين، أثناء أداء بعض الفصائل واجباتها المكلفة بها.

في حين، تساءل معنيون عن قدرة فصائل الحشد الشعبي على متابعة مثل تلك الحوادث، ومراقبة مرتكبيها، خاصة أن مثل تلك المهام بحاجة إلى جهود لوجيستية وفنية بالغة، وفرق متخصصة بالملاحقة والتتبع، باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وهو ما تفتقر إليه فصائل الحشد التي تعتمد في تسليحها على ما يتبقى من تسليح وزارتي الدفاع الرسمية، والداخلية، فضلًا عن عدم امتلاكها سجونًا خاصة بها.

ويرى المراقب للشأن العراقي عماد محمد، أن هذا الإعلان يندرج ضمن النشاطات اليومية لفصائل الحشد الشعبي، في مختلف مناطق العراق، وليس بالضرورة أن تكون هناك أدوات ووسائل للكشف عن المجرمين، فهذا من شأنه أن يتسبب بتأخر عمليات إلقاء القبض عليهم.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه بالفعل هناك توجّهات جديدة لدى هيئة الحشد الشعبي لتوسيع نطاق عمل الحشد، يتمثل ذلك بتفعيل أعمال مديرية الأمن التي داهمت مؤخرًا المقرات الوهمية في العاصمة بغداد، فضلًا عن تكليفها بأعمال أخرى، خارج نطاق مكافحة الإرهاب، وهذا من شأنه تعكير الأمن في البلاد، إذ اعتاد المواطنون على التعامل مع الشرطة المحلية في المسائل الجنائية لضبط الأمن الداخلي، لكن وجود عناصر من الحشد ربما يثير خلافات وتساؤلات عن مهامهم.

يذكر أن قوات الحشد الشعبي هم، مقاتلون شبه عسكريون من مختلف الطوائف يحملون جميع الديانات، غالبيتهم من الشيعة العراقيين، لم يمرّ على تجمعهم سوى عام فقط، بعدما أفتت المرجعية الدينية الشيعية العليا بالعراق "بالجهاد الكفائي، لمحاربة تنظيم داعش في العراق، واستجاب الحشد لها.

كما أنهم مليشيا حولت نفسها لقوة معترف بها دوليًا، تحترف حرب العصابات والشوارع، ويقودون عمليات ظاهرها ضد تنظيم داعش المسلح، إلا أنّها مطاردة لسنة العراق، وارتبط اسمها مؤخراً بالتمرد على الجيش العراقي والداخلية والتي أعلنت من قبل طواعية الحشد لها، فارتبط اسمه بعمليات خطف وابتزاز وغير ذلك- وقد صرّحت الحكومة العراقية بحقيقة تلك الجرائم.

وتتفاوت التوقعات بشأن عدد مقاتلي الحشد الشعبي، ولكنّه يقدر بعشرات الآلاف، وتنقسم فصائل الحشد الشعبي إلى قسمين: الأول هو الفصائل الكبيرة المعروفة، مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا السلام (جيش المهدي سابقًا بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر) ولواء الخراسان وغيرها.