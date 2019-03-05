العاهل السعودي يبحث مع وزير الخارجية الروسي الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور المملكة حاليا، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية إضافة الى تعزيز العلاقات بين الرياض وموسكو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان اجتمع مع لافروف اليوم وبحث معه “سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية”.

وأضافت الوكالة أن الوزير لافروف نقل للعاهل السعودي تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، فيما أبدى الملك سلمان تحياته للرئيس الروسي.

ووصل لافروف إلى الرياض أمس الاثنين في زيارة للسعودية ضمن جولة له في المنطقة.

د ب ا

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